被告余錦麟求情時表示自己「一定會改過」，日後會安份守己，絕不犯事。案情透露，女事主丁慧琳於案發時綁着「馬尾」，在一○七號路線的城巴上，坐在被告前一排的座位上。有男乘客看見被告用剪刀剪女事主的頭髮約二至三次，歷時五至六秒後，隨即問被告：「點解你要剪人頭髮。」女事主隨後發現地上滿佈髮絲，其馬尾亦變短，遂質問被告，被告稱：「你啲頭髮阻住我」。被告被捕後向警方指：「佢啲頭髮阻到我，我咪剪咗佢囉，我知係我唔啱。」
剪掉前排女客馬尾 髮型師判社服令
被告余錦麟求情時表示自己「一定會改過」，日後會安份守己，絕不犯事。案情透露，女事主丁慧琳於案發時綁着「馬尾」，在一○七號路線的城巴上，坐在被告前一排的座位上。有男乘客看見被告用剪刀剪女事主的頭髮約二至三次，歷時五至六秒後，隨即問被告：「點解你要剪人頭髮。」女事主隨後發現地上滿佈髮絲，其馬尾亦變短，遂質問被告，被告稱：「你啲頭髮阻住我」。被告被捕後向警方指：「佢啲頭髮阻到我，我咪剪咗佢囉，我知係我唔啱。」
21男女落網 涉洩露2300人私隱 警員被「起底」首被告提堂
自六月《逃犯條例》修訂起爭議，警民關係惡化。據悉，有網民在社交平台及通訊軟件群組公開逾二千三百名警員及其親友的個人資料。警方調查後拘捕二十一名男女，首名被起訴者為一名電訊公司男技術員，他涉利用公司電腦...
2019-09-26
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習近平親自主持投運儀式 北京大興國際機場今日通航
北京大興國際機場今天將迎來首航，正式投入營運，國家主席習近平更親自主持投運儀式。據了解，北京大興國際機場總投資八百億元，預計年客流吞吐量一億人次、飛機起降量八十萬架次。 作為獻禮新中國七十周年的國家標...
2019-09-26
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觀光門票商品紛紛加價 日消費稅下月增至10%
下月起日本預定將現行百分之八的消費稅，上調至百分之十，不少觀光門票及商品都「漲價」了！當中大家最關心的東京迪士尼等景點的入場門票亦將加價，年票將加二千日圓，售價已達九萬一千日圓；而奈良鹿餅更是二十八年...
2019-09-26
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屋苑連錄議價成交
據星島地產報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城52座中層G室，面積304方呎，兩房間隔，議價後以539萬易手，呎價17730元。據了解，原業主則於14年以340萬購入，是...
2019-09-26
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懶理民主黨發起彈劾調查 特朗普貿談又報喜 杜指升162點
美國眾議院宣佈對總統特朗普發起彈劾調查，加上英國議會復會，英國脫歐不確定性大增。特朗普卻表示，與中國達成交易可能比預期提前，刺激美股中段大幅抽升。港股在美國的預託證券普遍回升，滙豐(005)預託證券升...
2019-09-26
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新雙煞快車添食 皇蘇打落水狗
皇家蘇斯達鋒線新組合韋利安荷西和阿歷山大伊沙克在上輪西甲齊「開齋」，助球隊擊敗愛斯賓奴開啟聯賽連捷勢頭。今晚西甲快車回師主場對近況低迷的艾拉維斯，兩人勢聯手打落水狗助皇蘇將連勝走勢增至三場，向聯賽榜首施壓，直取主勝。（Now632台周五凌晨3:00直播） 今夏由多蒙特轉投皇蘇的瑞典前鋒阿歷山大伊沙克，與前鋒新拍檔巴西射手韋利安荷西經過四輪聯賽後開始培養出默契，並在上仗作客愛斯賓奴齊齊於聯賽開齋，後者於上半場梅開二度，伊沙克亦在下半場後備上陣建功，為皇蘇鎖定3:1勝局。而皇蘇在西甲首五輪錄三勝一和一負佳績，一度距離榜首只有一分，故今晚地頭出擊直指三分，向西甲榜首步步進...
2019-09-26
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P400新版 Range Rover Sport強心術
最近一百萬元旗艦級SUV市場非常熱鬧，繼上周奧迪Q8新登場之後，越野路華代理也同步推出Range Rover Sport P400新版本，亮點是一台400ps馬力全新3公升直六Turbo引擎，同時提供...
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女神回歸 勤護膚減澱粉保靚樣 李麗珍復出唔再恨拍拖
「一代女神」李麗珍近年定居加拿大，大家冇乜機會見到她演出，不過她最近宣布返港全面復出，先為ViuTV演出處境劇《娛樂風雲》，再計劃接其他工作，珍妹笑言因囡囡許倚榕快將大學畢業可甩難。女神回歸，坦言一切...
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社論——「起底」無良 必須嚴打
反修例示威觸發多次衝突，部份激進人士衍生仇警思想，有人竟無視法律，在網上洩露警員及其家人私隱，並進行滋擾，情況日趨嚴重。一名任職電訊公司的男技術員，涉從公司電腦取得一名警員的個人資料，向一個通訊平台「起底」帳戶披露，他昨天提堂，被控多項罪名，成為首宗因「起底」而面對法律制裁的個案，對那些以為可以暗中傷害警員的人，發出一個嚴重的警告。 不少網民以為，使用假名，可以網上隱身，利用搜尋器或透過其他非法途徑，搜尋警員的個人資料，供他人用於滋擾或恐嚇，甚至申請借貸等惡搞行為。有人更無良，針對警員的親人甚至其幼年子女，將他們資料向外公開，行為令人髮指。據報道，由六月至今警方一共發現超過...
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馬場浮世繪——久違霍達昨重訪谷草
曾經在香港策騎多時的霍達，昨日突然現身快活谷馬場，他除了風采依然之外，對於久違的香港賽事，也表現得很興奮。期間霍達透露，今次回港純是旅遊性質，本周五便會返回澳洲繼續策騎事業。 馬場浮世繪
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