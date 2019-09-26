剪掉前排女客馬尾 髮型師判社服令

六十五歲髮型師今年一月在巴士上，聲稱因前排女乘客的「馬尾」弄到其膝蓋，一時衝動下以剪刀剪掉女乘客頭髮。涉案髮型師早前在東區裁判法院承認襲擊致造成傷害罪。裁判官黃士翔昨判刑時指出，被告雖有多項案底，但考慮到他認罪及有悔意，亦有接受精神科治療，認為他有恆心改過自新，值得給他一次機會，判處一百六十小時社會服務令，但不能管有及使用毒品，及須定期繳交尿液樣本。



被告余錦麟求情時表示自己「一定會改過」，日後會安份守己，絕不犯事。案情透露，女事主丁慧琳於案發時綁着「馬尾」，在一○七號路線的城巴上，坐在被告前一排的座位上。有男乘客看見被告用剪刀剪女事主的頭髮約二至三次，歷時五至六秒後，隨即問被告：「點解你要剪人頭髮。」女事主隨後發現地上滿佈髮絲，其馬尾亦變短，遂質問被告，被告稱：「你啲頭髮阻住我」。被告被捕後向警方指：「佢啲頭髮阻到我，我咪剪咗佢囉，我知係我唔啱。」







