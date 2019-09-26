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屯門環保園減租一半 為期半年12租戶受惠

2019-09-26 列印
■屯門環保園下月起減租一半，為期六個月，涉及租金六百五十萬元。
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　　繼科技園及數碼港早前推出租金寬免措施後，環境局局長黃錦星昨出席一個活動致辭時指出，所有在屯門環保園的租戶，下月起減租一半，為期六個月，十二個租戶受惠，涉及租金六百五十萬元。碧瑤綠色集團主席兼執行董事吳永康說，該處每月租金十五萬元，下月起獲免租一半，則每月可節省七萬五千元，半年達四十五萬元，有助紓緩財政壓力。

電池回收中心啟用

　　全港首間採用先進全自動化技術處理廢鉛酸電池的香港電池回收中心，昨正式啟動，預計能夠合法、環保地處理全港每年產生的WLAB，發達地區標準為每人每年棄置約三至四公斤，大大減低棄置化學廢料可能引起的高污染風險，同時促進本地資源再生，推動環保工業發展。

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