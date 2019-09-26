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港航訓練大樓正式開幕

2019-09-26 列印
■香港航空訓練大樓日前正式開幕。
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　　香港航空訓練大樓日前正式開幕，為香港航空首個位設立於赤鱲角機場的訓練設施。該訓練大樓總建築面積為二萬二千九百零七平方米，樓高共十一層。

  培訓設備包括二十四個訓練教室，十二個模擬駕駛艙泊位，一個八米高的多功能訓練大堂和一個二十五米長的游泳池，全部用作切合不同機種的疏散、安全及服務訓練。其中模擬駕駛訓練配備全動模擬駕駛艙，並安裝了最新模擬視覺效果技術和全球機場的數據庫。

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