﻿多名市民促查真相 「和理傾」受轟 林鄭認施政離地

特首林鄭月娥昨晚在灣仔新伊館舉行首場社區對話，有一百五十名市民參與，多數發言者都要求成立獨立調查委員會，認為這樣才能找出反修例風波的真相；亦有市民要求政府公開新屋嶺拘留中心的情況，以釋除被捕者遭不公平對待的疑慮；也有市民直指林鄭並非一個好政治家，建議她考慮不做特首。林鄭否認對話是政治騷，認為香港的深層次問題，比五大訴求更廣泛，而對話是解決問題的開始。她又承認聆聽年輕人不足，形容施政有點離地。



對話會在昨晚七點開始，被抽中出席對話會的一百五十名市民，以抽籤方式抽出發言者，每人限時發言三分鐘。林鄭與政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長劉江華和食物及衞生局局長陳肇始等人出席。會場內佈置簡約，官員和市民之間並無阻隔。



在各輪發言中，多數發言者都要求政府成立獨立調查委員會，他們普遍質疑監警會沒有調查權力，且欠缺透明度。有一名自稱是「和理非」的男士表示，自己是土生土長的香港人，眼見現在社會分化嚴重，十分擔憂不能將一個美好的香港留給下一代。但他相信，若然政府成立獨立調查委員會，非但不是針對警方，反而有助修補撕裂，恢復以往的香港。



市民促公開新屋嶺實況



有市民表示，在新屋嶺拘留中心中，有被捕示威者不能約見律師，以及受到種種不公正對待，要求公開中心情況；也有多個市民要求政府落實雙普選，並質疑林鄭理應下台。其中一位女士指，自己是一個「和理非」的市民，堅持落實一國兩制，不支持港獨；但過去四個月政府作為，不但讓她感覺一國兩制已「退無可退」，林鄭更迴避記者的問題，認為她或許是一個很好的公務員，但決不是一個好的政治家。亦有發言者不滿沒有官員問責下台，揶揄不如取消問責制。



林鄭回應表示，監警會最近已加強透明度，並收到超過一千三百份市民給予的資料，相信將來數月完成工作，有關事件定能水落石出。她反駁拒絕成立調查委員會是維護警方的說法，指法治是香港的根基，若然公務人員違法，定會嚴肅跟進。林鄭指，新屋嶺中心原意並非用來拘捕示威者，但因被捕人士眾多，才暫時使用，因此或許有程序上的混亂，但對於其他指控，監警會會認真審視，找出真相。



林鄭籲年輕人停止暴力



林鄭承認未充份聆聽他們的心聲，呼籲年輕人靜一靜，停止暴力，讓政府聆聽。她表明，香港最重要一國兩制，而「香港自治不是一國兩制」。她強調，違反法律要承擔後果，五大訴求中部份是無法接受，將會為香港法治帶來最大衝擊，故無法全盤接受觸及底線的要求。



在反修例風波中，她本人負有最大責任，過去兩年的施政也做得不好，甚至有點「離地」。但正因如此，她和政府都盼望可通過對話，加深理解，改善施政，找尋香港日後的出路。