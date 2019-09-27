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中大生籲響應 全民三罷

2019-09-27 列印
■呼籲響應十月一日起一連七日的「全民三罷」活動。
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　　中大學生發起「百萬連儂大道」行動，呼籲響應十月一日起一連七日的「全民三罷」活動，校園的百萬大道昨天幾乎貼滿「三罷」海報，兩旁就以海報砌成「光復香港，時代革命」。中大對此表示，保留作出紀律處分的權利，若有人涉刑事毁壞，將嚴肅處理。

　　中大表示，校園本部多處地點遭不同人士密集式噴漆塗污，並以牆紙粉和膠漿等，張貼單張於地面，令校園遭受廣泛損污，面目全非，校方對此深表遺憾及痛心。

　　但中大學生認為，大學學府是自由的地方，應容下大同聲音，塗鴉是表達訴求方法之一。

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