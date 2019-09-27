  • 2019年9月27日 星期五
  • 26º
  • 79%
熱門： 休班警港鐵林鄭月娥對話香港人權

日報新聞 > 港聞

外交部斥《法案》顛倒黑白 助長港激進暴力份子氣燄

2019-09-27 列印
■耿爽表示，《法案》獲通過只會助長香港激進勢力和暴力份子的囂張氣燄。資料圖片
Previous Next

　　中國外交部就《香港人權與民主法案》獲通過受理，批評《法案》罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力份子撐腰打氣，敦促美方立即停止推動審議《法案》。發言人耿爽表示，《法案》獲通過只會助長香港激進勢力和暴力份子的囂張氣燄，進一步把香港搞亂，其結果不僅損害中方利益，也會損害美國自身利益，強調美方損害中方利益的任何舉動，都將遭到有力回擊。

　　外交部駐港公署負責人亦批評，美國一些議員恬不知恥，以莫須有的所謂「人權」、「民主」等問題為幌子，肆意插手香港事務，公然為反中亂港勢力和激進暴力份子撐腰打氣，再次證明他們就是不折不扣的干預黑手。駐港公署　強調，香港事務純屬中國內政，中方絕不會坐視外部勢力肆意干預香港事務，敦促美國會停止推動涉港議案的「玩火把戲」，否則必將引火燒身、玩火自焚。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd