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﻿美股中段跌68點

2019-09-27 列印
　　美國總統特朗普日前遭展開彈劾程序，投資者關注美國政局發展，市場觀望氣氛濃厚，外圍股市早段窄幅波動。

　　杜指中段跌六十八點，報二六九○一點，納斯達克指數則報八○二七點，跌五十點。港股在美國的預託證券個別發展，滙控中段跌零點零五港元，報五十九點四五港元，而騰訊則報三百三十一點四二港元，升一點零二港元。
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