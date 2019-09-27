﻿民建聯：國慶暴力高危日﻿﻿促學校制訂保護學生措施﻿

愈來愈多學生參與反修例示威活動，甚至有初中學生被捕。民建聯對此感關注，又認為十一國慶日是「暴力高危日」，要求教育局立即採取行動，要求各中小學密切留意學生有組織的活動，並要求各校長、教師多留意學生舉動，確保執行學校制訂保護學生的措施。又呼籲家長關注子女在校情況，防止他們被帶到街頭參與違法暴力，危害人身安全和影響前途。



民建聯副主席張國鈞昨表示，社會有責任確保中小學生在安全、合適、免受政治干擾的環境下學習。至於鼓勵，甚至將中小學生推向示威活動的前線，都是極為卑劣行為，社會應對此作出譴責。



另外，有網民於今晚七時三十分發起在愛丁堡廣場集會，以聲援新屋嶺被捕人士；亦有網民發起於本月二十九日下午二時三十分，在荃灣公園舉行中學生集會；而到本月三十日下午七時三十分，也有網民發起天水圍中學生人鏈活動，計劃在天秀公園廣場、銀座廣場等地方，手牽手築人鏈表達訴求。



