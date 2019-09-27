醫管局：同事須維持醫患關係

醫管局醫護人員多次在醫院內集會，抗議警方濫暴及聲援抗爭者。醫管局行政總裁高拔陞向全體員工發出電郵，重申醫院並非示威和公眾集會的適合場所，希望同事表達意見時，注意維持良好醫患關係，及病人及家屬的觀感。



高拔陞指出，自己上任一個多月，社會面對前所未見的困難，他深深體會醫護人員眼見大量傷者被送到急症室，內心自然不好過。



作為醫療機構，必須給予病人一個安全、穩定及寧靜的環境接受治療。在保障安全及醫院運作的前提下，醫院並非示威和公眾集會的適合場所，而任何人不應在醫院，以侮辱他人的言詞或粗言穢語表達。



