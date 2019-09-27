﻿貿戰摩擦持續升溫﻿ ﻿八月出口十連跌﻿

統計處公佈，八月出口貨值按年跌百分之六點三，跌幅較七月擴大零點六個百分點，進口按年跌百分之十一點一，較七月跌幅擴大二點四個百分點。
而在上月，輸往亞洲出口貨值下跌百分之四點八，輸往馬來西亞出口跌近百分之二十二，往內地出口跌百分之五點二。有形貿易逆差二百八十億元。今年首八個月出口貨值按年跌百分之四點三，進口跌百分之六，有形貿易逆差三千零五十一億元。
特首林鄭月娥昨晚在灣仔新伊館舉行首場社區對話，有一百五十名市民參與，多數發言者都要求成立獨立調查委員會，認為這樣才能找出反修例風波的真相；亦有市民要求政府公開新屋嶺拘留中心的情況，以釋除被捕者遭不公平...
2019-09-27
美國聯邦參議院外交委員會周三以口頭表決方式一致通過「台北法案」（TAIPEI Act），協助台灣鞏固外交關係，加強在國際的地位。台灣的總統蔡英文表示，已指示外交部全力鞏固邦交國。 台北近期先後...
2019-09-27
美國白宮公開的電話文字記錄證實，美國總統特朗普要求烏克蘭總統 澤連斯基調查前副總統拜登的兒子亨特涉嫌貪污、以及拜登企圖阻止調查工作的行為；而司法部指現時的對話內容，不足以進行刑事起訴。事件告密者初步答應在律師陪同下到司法部作證。 美國白宮周三公開的記錄指，對話持續大約半小時。特朗普提到許多人談論拜登的兒子，又指拜登阻止起訴工作。而澤連斯基回應道：「我們會處理。我們會繼續那宗案件的調查。」 據悉，在進行那次對話之前數天，特朗普決定凍結對烏克蘭的接近四億美元援助，不過澤連斯基否認受到施壓。 國會消息人士透露，一些參眾兩院情報委員會的成員在看過該名告密者提出的機密投訴內容，認為內...
2019-09-27
近期市況轉趨審慎，豪宅紛錄減價交投，美聯助理區域經理雷惠德表示，元朗加州豪園蒙特萊徑雙號屋，面積1713方呎，原先叫價2200萬，議價後以2068萬成交，呎價12072元。原業主於11年以1300萬購入，是次轉售帳面大幅獲利768萬，期內物業升值59.1%。 晉名峰呎價1.57萬 中原區域營業董事黎宗文表示，火炭晉名峰D座中層B室，面積922方呎，三房連套房及多用途房間隔，議價後以1450萬易手，呎價15727元。據了解，原業主於05年以886萬購入，是次沽出單位獲利564萬，單位升值63.7%。 世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍聚龍居3座中層C室，面積736方呎，三房...
2019-09-27
美國總統特朗普日前遭展開彈劾程序，投資者關注美國政局發展，市場觀望氣氛濃厚，美國股市周四早段偏軟，美股杜指曾跌166點，至於標普指數以及納斯達克指數，早段分別下跌0.7%以及1.07%。 杜瓊...
2019-09-27
維拉利爾中場辛迪卡索拉克服多年傷患重拾佳態，連續兩輪西甲皆取得入球進帳。這位三十四歲中場也直言樂在其中，今晚聯賽獨腳戲勢乘勇再接再厲，帶領黃色潛艇在不擅客戰的貝迪斯身上全取三分，主勝去馬！ （Now632台周六凌晨3:00直播） 自從一六年十月觸傷右腳跟腱，辛迪卡索拉飽受不同傷患困擾，一度擔心不能正常走行，甚至要截肢。幾經辛苦重返球場，他上季重返維拉利爾西甲上陣三十五場入四球，今季狀態十足，最近兩場聯賽皆有士哥，是一六年以來首次。 這名三十四歲老將本季西甲上陣六次，貢獻三球兩助攻，豪言今晚要延續火熱狀態︰「我一直享受每一場賽事，永遠不會忘記球迷的掌聲。希望這些美麗的...
2019-09-27
日本品牌Panasonic最近打破家用吸塵機設計概念，推出外形儼如壘球棍的吸塵小魔棒，機身輕巧兼操控靈活，最長可達1.8米，助你輕鬆打掃天花塵埃。 文：阿卓爸爸圖：何建勇產品查詢：2733 3833 ...
2019-09-27
話咁快，陳柏宇(Jason)個寶貝女Abigail(陳羿辰)一歲大，好記得Jason一做老竇即幫囡囡開IG，日夜瘋狂貼相，從此有「晒女狂魔」稱號。做咗「狂魔」一年，Jason狂態無收斂。上周五傍晚，陳...
2019-09-27
建築設計無界限，相信大家喺香港每個大小社區中，都會發現其獨特文化價值及可愛之處。以灣仔區為例，大家可以隨處見到唔少法定古蹟，如藍屋建築群及舊灣仔街市，一一呈現復古懷舊韻味。同時，區內亦有不少全新建築物...
2019-09-27
昨天是莫雷拉三十六歲生日，加上他在前晚夜馬連中三元，進佔騎師龍虎榜首位，本該好好跟家人慶祝，可是昨午他已經跟幾位騎師啟程前往從化，預備休息一晚後，明早在從化馬場策馬試閘，因此只能一個人在酒店房間度過。被問到生日願望時，莫雷拉則表示很簡單，希望自己和家人一切平安。 馬場浮世繪
2019-09-27