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﻿貿戰摩擦持續升溫﻿ ﻿八月出口十連跌﻿

2019-09-27 列印
■本港上月出口繼續錄得顯著按年跌幅。
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　　本港外貿表現進一步轉差，八月出口連跌第十個月。政府發言人表示，受累環球經濟增長減慢及中美貿易摩擦升溫，上月出口繼續錄得顯著按年跌幅，而輸往多個主要市場出口進一步下跌。發言人又指，中美貿易摩擦帶來不確定因素，將繼續對本已不濟的外貿環境增添下行風險，出口表現短期內料會維持疲弱，甚至可能進一步轉差，政府會密切留意有關情況。

　　統計處公佈，八月出口貨值按年跌百分之六點三，跌幅較七月擴大零點六個百分點，進口按年跌百分之十一點一，較七月跌幅擴大二點四個百分點。

　　而在上月，輸往亞洲出口貨值下跌百分之四點八，輸往馬來西亞出口跌近百分之二十二，往內地出口跌百分之五點二。有形貿易逆差二百八十億元。今年首八個月出口貨值按年跌百分之四點三，進口跌百分之六，有形貿易逆差三千零五十一億元。



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