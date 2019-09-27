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遭控非法集結襲警陳浩天今提堂

2019-09-27 列印
遭控非法集結襲警陳浩天今提堂
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　　主張「港獨」遭政府取締的香港民族黨，其召集人陳浩天（見圖），被控在七月十三日上水遊行，涉嫌非法集結及襲警兩項罪名，今日下午兩時半於粉嶺裁判法院提訊。他在八月二十九日於機場準備離境時，被警方有組織罪案及三合會調查科拘捕，後來獲准保釋外出，據悉，他昨到警署報到時被控相關罪名。

　　另外，警方在八月初於火炭一間工廈，以涉嫌藏有攻擊性武器及無牌管有爆炸品等罪名，拘捕七男一女，當中包括陳浩天。及後，陳被警方押返水泉澳邨搜屋，被扣留約四十三小時後，獲准保釋。

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