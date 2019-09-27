179學校獲准加費 最多高達20%

教育局近日公佈本學年直資、私立及國際學校的調整學費結果，一百七十九間學校獲批加學費，當中十三間學校加幅介乎百分之十至二十。當中，屯門區保良局香港道教聯合會圓玄小學，本學年小一學費增加兩成至一萬二千六百元，校方表示，加學費前已諮詢全校家長，加學費為改善學習環境，如改建STEM Room及裝修學校禮堂等。而元朗區伯裘書院本學年亦加學費百分之十九至五千一百元，校方稱，加學費為改善校舍設施，強調學校校費本身偏低，亦獲九成家長同意。



教育局公佈，有四十七間直資學校、六十八間私立學校及六十四間國際學校，本學年獲批加學費，平均加幅分別為百分之五點八四、百分之六點九七及百分之四點七二，當中十三間學校加幅達百分之十至二十。



教育局發言人表示，審批直資、私立及國際學校調整學費申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費理據。



直資學校亦須諮詢家長，提供學校相關財務資料和解釋加費的理由。另外，教育局今年拒絕一間直資及兩間國際學校加學費的申請。



