﻿旅發局洛杉磯推銷香港﻿ ﻿高鐵一程多站吸遊﻿客

反修例連場示威衝突登上國際頭條，近三十個國家及地區提升本港旅遊警示，八月訪港旅客按年大跌四成。香港旅發局大半年前已計劃上周到美國洛杉磯宣傳香港，美國是本港第四大客源市場，今次到當地舉行大型展覽推介會，冀重拾當地市場信心。旅發局主席彭耀佳指出，至今沒有一位訪港旅客受傷，本港亦沒有外國想像中的不安全，已加強向旅客講解香港旅遊實況，希望在事件平息後可以盡快降低旅遊警示。現時又與美國業界籌備重推香港再出發的旅遊策略，重點向美國年輕的千禧世代介紹香港一程多站到大灣區旅遊，以高鐵及港珠澳大橋增加吸引力。記者吳雋妍洛杉磯報道



旅發局上周末在洛杉磯比華利山一個大型商場舉行「香港活現洛杉磯」展覽，又聯同澳門及廣東省旅遊局向近百位業界舉行簡介會，介紹本港最新旅遊資訊，同期貿發局亦在當地舉行商貿論壇。旅發局主席彭耀佳指出，美國是本港第四大客源市場，同時是第二大人均消費客群，僅次內地客。但由七月起訪港旅客開始下跌。



美國客群消費多



連場示威衝突、堵塞交通，令旅客卻步。不過彭耀佳指，外國業界反應不算負面，他們主要不了解本港情況，所以旅發局的海外辦事處經常同當地業界溝通。他認為，外國發出旅遊警示有很多考慮因素，「好多時怕市民鬧，好似天文台點解要掛八號風球呢，明明都無風嘅，好多時國家發旅遊警示的機構其實不是危險不危險，好多因素在內。」他說，會同業界說明香港十分安全，仍歡迎旅客，「我們不會誇大，亦不會講多或者講少，會講實況等他們考慮，等他們知道，原來香港不是他們諗得咁大問題。」



他說，理解旅客在電視畫面見到示威會有憂慮，但旅發局作為長期推廣香港，「要讓業界和消費者知道，香港有好多好玩的地方，有一日示威會平靜下來，來香港的活動可以延續返。」他指，相信駐港總領事亦會向各國反映本港情況，所以當示威停下來，會立即這些國家取消旅遊警示。



為了向旅客發出即時資訊，除了旅客諮詢中心、旅遊熱線，旅發局亦透過即時通訊軟件LINE設立「Hong Kong Travel Buddy」服務，為旅客提供實時交通資訊、各景點的開放時間，以及公眾活動等資料，又會提供行程建議，亦會協助旅客與航空公司及酒店溝通，更改行程安排。



彭耀佳說，早前八月底有三千名來自印尼的直銷團分批來港獎勵旅遊，入住荃灣如心酒店，撞正示威活動，旅發局事前及當日不時向他們提供交通路況資訊，結果順利按行程到海洋公園、山頂、杜莎夫人蠟像館及星光大道等景點，團員及主辦單位都滿意，下次再來港。



主打千禧新世代



旅發局正部署「香港再出發」推廣，今次在洛杉磯重點向美國市場宣傳。彭耀佳指，八成長途旅客會以一程多站形式訪港，而以往傳統訪港美國客較年長，主要是美國每年假期不多於十日，而去亞洲通常都不止一星期，所以較多退休人士訪亞；但如今二十多歲的千禧世代，他們較多自由工作者，假期較多，收入亦相對高，願意試新體驗，加上美國西岸較多直航機去香港，包括洛杉磯、三藩市及西雅圖，所以率先在西岸推廣。近年旅客口味亦已改變，彭耀佳說，以前購物和美食已滿足到他們，如今尤其美國年輕旅客喜歡地道文化體驗，所以亦將舊城中環、深水埗、離島郊遊、節慶活動，甚至西九戲曲都成為深度旅遊推介。美國客去亞洲亦會首選香港，再去東南亞或內地，所以亦向他們介紹港珠澳大橋及廣深港高鐵到澳門及內地。



