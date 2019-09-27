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建造工人獲免註冊續期費一年

2019-09-27 列印
建造工人獲免註冊續期費一年
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　　為配合特區政府的紓困措施，建造業議會昨日宣佈，豁免建造業工人註冊和續期費用一年，藉以支援企業及市民渡過經濟難關。該議會將於十月一日至明年九月三十日間，豁免工人註冊和續期費用，為期一年，以紓緩前線建造業工人的負擔。工人註冊或續期費用一般為一百元。

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