﻿胎盤剝落致嬰兒夭折﻿ ﻿少婦向醫管局索償﻿

少婦三年前於沙田威爾斯親王醫院分娩，懷疑有醫護人員未能及時發現有胎盤剝落跡象，導致她臨盆前三小時遭受劇痛，嬰兒亦因缺氧，出生後數天後夭折。該少婦昨入稟區域法院，就威院醫護人員疏忽向醫院管理局提出索償，入稟狀未提及索償金額。



原告姚翠玉，被告為醫院管理局。據入稟狀指出，醫管局轄下的威爾斯親王醫院，於二○一六年十月二十八日在原告生產程序中疏忽，導致原告的嬰兒夭折。原告於事發後翌年曾見傳媒，指當日早上陣痛入威院，檢查顯示胎兒正常，入住產前病房待產，到翌日晚上七時，婦人開始陣痛加劇，但一直被置於產前病房三小時，直至胎兒被發現心跳急跌，她才被送入產房，嬰兒因缺氧死亡。



事後，院方指她出現胎盤剝落，導致胎兒缺氧及器官衰竭。



