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警安裝專線連接深圳法院

2019-09-27 列印
警安裝專線連接深圳法院
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　　有報道指警隊專責情報工作的「技術服務部」，自上月中開始安裝一條網絡專線，由灣仔警察總部（見圖）點對點連接內地深圳法院，合約期一年。警方解釋，專線是用作處理一宗十月十七日在西九龍裁判法院進行的販毒罪案，需要支援跨境視像作供，專線在審訊完結後會拆除。

  《傳真社》取得一份採購文件，包括服務申請表、訂購表及定單確認書，顯示香港警務處在七月十二日，申請在灣仔軍器廠街1號警政大樓西翼五樓的辦公室，安裝一條國際以太網專線（IEPL），接駁至深圳南山區的深圳巿中級人民法院刑事審判區七號庭，服務為期一年，安裝連服務費用六萬八千元，攤分十二個月支付，並已於八月十六日起生效。

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