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﻿裝修工三度非禮女友女兒﻿﻿官斥情節卑劣判囚九個月﻿

2019-09-27 列印
■被告葉志銘。
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　　三十九歲裝修工於前年三至八月間，三度非禮女友的十歲女兒，於晚上同睡時捉着女童手摸自己下體，又在翌日清晨捉着女童手替其自瀆，並主動教她性知識。被告早前被裁定罪名成立，昨於九龍城裁判法院被判監九個月。

　　暫委裁判官丘國新直斥被告葉志銘侵犯情節卑劣，直言成年人侵犯兒童案件須判具阻嚇性刑罰，惟考慮到受害女童及其母已原諒被告、背景報告等。他指判監屬無可避免， 三項控罪時間相近，各判五至九個月監禁，同期執行。

　　辯方呈上兩封由葉及其女友親撰的求情信，葉已於還柙期間靜思己過、初犯、為家中家庭支柱，加上女友及其女已作原諒，故冀法庭予以輕判。

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