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﻿浸大「選舉觀察」﻿ ﻿確保區選公正﻿

2019-09-27 列印
■浸會大學比較管治及政策研究中心和民權觀察昨成立「選舉觀察計劃」。
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　　區議會選舉十一月舉行，浸會大學比較管治及政策研究中心和民權觀察昨成立「選舉觀察計劃」，希望透過建立獨立民間學術平台，檢視和監察選舉，維持市民對公平公正選舉的信心。

　　觀察計劃將覆蓋全港四百五十二個選區，蒐集和核實各選區資訊，調查影響選舉公正的因素，並會根據國際標準和守則，指出今次選舉哪些環節與相關標準有差異，研究成因和提出改善建議。

　　該研究中心總監陳家洛表示，已去信選舉委員會及十八區選舉主任，查詢取消市民參選資格的原則及選舉的相關安排。

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