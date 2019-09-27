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吊臂高處突然墮下 兩工人跳車逃命受傷

2019-09-27 列印
　　天水圍田廈路近田心村一個露天貨倉發生工業意外，昨午二時許，六十四歲姓郭工人在貨倉內駕駛一輛吊機車工作期間，疑將一條吊臂從貨車上吊下，但吊臂吊起至兩米高時突然墮下。郭見狀恐吊臂壓個正着，立即跳車逃命，但墮地時頭及手受傷。

　　其間，站在貨車上的四十六歲姓林工人，亦從車上跳落地面，頭部受傷。貨倉四十六歲姓霍負責人見發生意外及有人受傷報警。警方及消防到場，為兩傷者急救及送院，初步無性命危險。警方到現場調查後，相信事件無可疑，案件列工業意外，通知勞工處調查意外原因。

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