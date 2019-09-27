﻿貨物起卸區工人﻿ ﻿離奇浮屍海面﻿

油麻地發生離奇墮海溺斃事件，一名工人被人發現在貨物起卸區對開海面載浮載沉，報警後救援人員將事主救起，惜送院後證實不治。警方現仍調查事主墮海及溺斃原因。



昨午一時許，有途人路經油麻地貨物起卸區時，發現起卸區對開海面有一具人形物體在海面漂浮，大驚報警。水警輪及消防船接報趕至，證實為一名男子，撈起時已陷昏迷，經急救後送院，惜抵院後證實不治。



現場消息稱，死者為一名七十九歲工人，昨晨原相約工友到碼頭疑一同上船工作，但工友未見他應約出現，以為他突然有事不來，未有為意他遇意外。



警方事後在碼頭向一些躉船工人了解，並檢獲懷疑事主物品及檢返警署，初步調查認為案件無可疑，但事主墮海原因，有待稍後法醫官剖屍及調查後確定，警方事後聯絡事主的親友協助調查。



