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香港仔爆鹹水管阻交通

2019-09-27 列印
香港仔爆鹹水管阻交通
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　　香港仔發生爆地底鹹水管事故，香港仔警署對開黃竹坑道一條地底鹹水管，昨清晨五時許突然爆裂，大量鹹水夾着黃泥沖毀路面湧出，導致馬路一度成澤國，有駕車人士途經見狀報警。警員到場封閉受影響行車線，再通知水務署人員到場關水掣及進行搶修，現場交通輕微受阻。受爆水管影響，水務署網頁顯示，香港仔警署、黃竹坑道六及八號、香葉道五十號及巴士廠鹹水暫停供應。

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