警反對10‧1遊行 民陣決上訴

今日是雨傘運動五周年，周末至下周二國慶當日，至少有十五個遊行集會將舉行。其中，民陣今晚七時於金鐘添馬公園舉行紀念雨傘運動五周年集會，已獲發不反對通知書。警方表示，萬一出現不能控制的情況，民陣應終止今晚的集會。此外，警方昨日則反對民陣在十一國慶當日申請的遊行活動，民陣則表示會提出上訴。因應金鐘一帶將舉辦多場集會遊行，立法會基於安全風險，由今日起至十月一日，立法會大樓將實施特別的保安安排，甚至會要求警方在大樓內外候勤。



民陣今晚的集會，名為「反抗威權 迎接黎明」，呼籲市民在集會中沉澱和思考，以此紀念雨傘運動五周年。此外，今日下午四時，有人發起「光復香港連儂革命」活動，號召市民組成人鏈，由維園皇后像開始，經修頓球場和金鐘政府合署外，到達元祖連儂牆等地。據網絡上的「香港人日程表」，今日起至國慶，至少有十五個遊行集會，大多集中於金鐘一帶。



基於安全隱患，立法會呼籲由周末至國慶期間，大樓使用者不要在大樓逗留，立法會停車場及天橋入口將暫停開放。此外，若情況所需，秘書長在徵詢行政管理委員會主席梁君彥，以及另外兩名當然委員意見後，會要求警方在大樓內外候勤，處理突發事件。



中區警區助理指揮官廖珈奇昨表示，萬一今晚民陣的集會出現暴力、混亂或不能控制的情況，民陣便應中止集會。他留意到有網民發起不同的集會遊行，根據《公安條例》，超過五十人的集會，或超過三十人的遊行，需要知會警方。



警方反對民陣十一遊行申請。警方指六月起多個不同團體發起集會和遊行，其間或結束後都出現衝突或暴力事件，令參與者、市民、記者及警員受傷，部份人更曾經縱火及使用汽油彈等；又指民陣擬集會和遊行的地點，亦十分接近容易受衝突影響的高風險建築物，包括多個港鐵站、禮賓府和終審法院等。



