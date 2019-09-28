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15歲少年保釋期再涉藏武器

2019-09-28 列印
　　屯門九二一「屯門公園再光復」遊行的示威衝突中，一名十五歲男學生涉管有改裝行山杖及雨傘，並有一樽混合腐蝕性液體的綠茶及雷射筆，被控一項管有攻擊性武器罪。該少年昨日於高等法院申請保釋，陳慶偉法官指本案證據強，考慮少年是在犯下另一案的保釋期間犯下此案，故拒絕男童保釋。不過，陳叮囑，律政司需加快腳步化驗證物，好讓審訊盡早進行，以縮短少年被羈押的時間。案件押後至十一月十五日再提訊。

　　有近一百名公眾到高等法院旁聽案件，當民眾得知申請人保釋申請被拒時，即大叫「抗議」，並以粗口咒罵正離庭並反對男童保釋的張卓勤高級檢控官。張被大批情緒激動、聲淚俱下的民眾包圍及指罵，最終需在保安護送下，經樓梯離開。

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