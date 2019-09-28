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楊潤雄促家校提醒學生 國慶日勿參加違法活動

2019-09-28 列印
■楊潤雄向校長、老師和家長發出以「家校同心 守護學生」為題的信件。
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　　網上流傳本周末至國慶日期間，多項公眾活動將於不同地區舉行，教育局局長楊潤雄昨指出，有些活動仍未獲警方發出不反對通知書，教育局懇請家長和學校提醒學生，不應出席可能出現混亂及危險的活動，更切勿參與可能違法的行動，老師和家長亦應趁國慶，教育學生尊重國旗，任何污損或侮辱國旗的行為都不能接受，違反《國旗及國徽條例》可被檢控及定罪。

　　楊潤雄昨向校長、老師和家長發出以「家校同心 守護學生」為題的信件，再次懇請家長及學校提醒學生，不應出席可能出現混亂及危險的活動，更切勿參與可能違法的行動，希望各方以實際行動守護孩子，堅守校園，抵禦外來政治力量介入學校運作，避免孩子受到傷害。



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