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﻿建制派晤林鄭 倡訂《反蒙面法》

2019-09-28 列印
　　建制派立法會議員昨與行政長官林鄭月娥會面，期間民建聯和工聯會均要求研究訂立《反蒙面法》。建制派召集人廖長江在會後批評示威者暴力不斷升級，又指暴亂無助解決問題，呼籲政府盡快有效地止暴制亂。民建聯蔣麗芸則建議，政府考慮先引用《緊急法》，訂立設日落條款的《反蒙面法》，禁止市民於非法遊行集會或暴亂場面蒙面。

　　新民黨容海恩認為，《反蒙面法》的用意良好，法律上亦可行，但指現時並非立法的合適時機，建議政府應先作諮詢，讓市民了解法案內容，例如豁免情況等。
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