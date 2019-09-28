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﻿入境澳門遭遣返　何俊仁：政治打壓

2019-09-28 列印
　　民主黨前主席何俊仁昨前往澳門，入境時被澳門以「危害澳門公眾安全」為由，拒絕入境及即時遣返香港。何俊仁表示，他前往澳門為何東舜銘處理亡母何婉琪的遺產分配，認為這次被拒入境是不合理及政治打壓，估計事件與十月一日國慶臨近有關。他又稱，未來不打算再入境澳門。

　　另外，新華社上月下旬曾點名批評何俊仁為「叛國禍港四人幫」之一，指他是「政治投機者」、「牆頭草」，為博得英美主子一笑拼命表演，並曾公然表示「牆一國兩制」在台灣沒有市場。
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