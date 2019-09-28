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陳智思：美方非真正關注港情況

2019-09-28 列印
　　行政會議召集人陳智思昨在報章撰文，指美國會外交委員會推動香港人權與民主法案，並非真正關注香港情況，只是希望利用香港作為在中美貿易戰中，對付北京的武器，若泛民認為華府是盟友，想法未免太天真。

　　他又指出，美國總統特朗普上任至今，焦點都放在貿易議題上，部份美國國會議員認為，美國給予香港的獨立關稅區地位可用來對抗北京，將香港牽涉中美貿易戰中，但更多美國商界有意投資香港及中國，商界首要關注是創造職位及保持社會繁榮，希望本港社會都站在同一陣線。

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