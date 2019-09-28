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﻿獲准保釋下周三提堂 涉收燒鵝髀燒鴨懲教助理被控

2019-09-28 列印
■一名懲教助理涉嫌向一名到訪的囚犯母親索取及收受燒鵝髀及燒鴨，被廉署起訴。
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        廉政公署昨落案起訴一名五十五歲懲教署前一級懲教助理，控告他涉嫌於農曆新年向一名到訪的囚犯母親索取及收受燒鵝髀及燒鴨，因而被控一項訂明人員索取利益及一項訂明人員接受利益，違反《防止賄賂條例》。被告獲廉署准予保釋，下星期三於觀塘裁判法院提訊。

        被告尹志亮，案發時，為壁屋懲教所探訪組主管，負責監察及接待探訪壁屋囚犯的訪客。其中一項控罪指被告涉嫌於二○一八年二月十五日，未得行政長官一般或特別許可而向一名壁屋囚犯的母親索取一隻燒鵝髀。

  另一項控罪指被告涉嫌於二○一八年二月十七日從該名母親接受一隻燒鴨。廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴後展開調查，懲教署在廉署調查案件期間提供全面協助。
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