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﻿以裸照威脅女童性交 廚工囚四年半

2019-09-28 列印
　　廚房工以裸照威脅女童性交一案，被告早前承認兩項與十三歲以下少女非法性交罪、一項刑事恐嚇罪及一項管有兒童色情物品罪，昨於高等法院被判監禁四年半及罰款一千元。法官張慧玲指報告顯示被告有孌童癖，須判以阻嚇性刑罰來保護女童。

　　案情指出，被告蔡盛昌，案發於前年，當時二十六歲的他，卻向事主訛稱只有十五歲。他與事主談及性話題，又傳送其下體照片。

  其後，被告不斷要求事主傳送其下體照片，得逞後即以裸照威脅性交，而事主因為害怕照片被公開，最終就範。

  被告在住所與事主發生兩次長達五分鐘的性行為，過程有戴安全套，事主當晚向母親透露事件，其母報警求助。

　　蔡在前年十二月二日被捕，法醫報告發現X下體有被告精液，其手機搜尋紀錄，亦有與十二歲女童性交的相關網站。
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