  • 2019年9月28日 星期六
  • 30º
  • 54%
熱門： 對話會輔警修例風波直幡港大學生會

日報新聞 > 港聞

﻿外傭最低工資加至4630元

2019-09-28 列印
　　政府昨宣佈，本港外籍家庭傭工規定的最低工資，將調高百分之二點四，由現時每月的四千五百二十元，增加一百一十元，至四千六百三十元。

　　至於膳食津貼增幅為百分之四點三，即由現時每月不少於一千零七十五元，增加四十六元，至不少於一千一百二十一元。新規定最低工資及膳食津貼水平，適用於今天起簽訂的所有外傭合約。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd