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的士保費急增五成 業界促保監局關注

2019-09-28 列印
■五十名的士司機及車主昨日請願，促請保監局關注的士保費問題。
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　　約五十名的士司機及車主昨午到政府總部請願，希望保險業監管局關注保險公司大幅提升的士保費問題。

　　的士車行車主協會主席吳坤成指出，自今年三月起，的士保費由二萬五千元增加至最近的四萬元，希望保監局可從中協調，要求保險公司調低不合理上升的保費。

　　吳又指，保監會專員已應允稍後召開特別會議，處理加幅問題。

　　國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指出，龍頭公司加價時，其他隨即加價，質疑有合謀定價。他促請保監局介入，敦促保險公司增加透明度，或引入競爭。

　　的士車主羅小姐指，受近三個月反修例風波影響，的士生意受挫，她不滿保險業界未有共渡時艱，反而增加保費，令的士業界增加營運成本的壓力。

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