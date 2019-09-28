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怪漢疑藏針孔鏡 闖育嬰室逃無蹤

2019-09-28 列印
■女子育嬰室疑被人放置針孔攝錄機偷拍，一名男子趕於警察到場前闖入，然後急急離開。
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　　觀塘駿業街發生有人在公廁女育嬰室收藏針孔攝錄機偷拍案。

　　昨日下午三時許，康文署女職員巡視駿業街遊樂場公廁內的一間女子育嬰室時，發現一個十分細小疑是針孔攝錄機之鏡頭，懷疑有不法之徒偷拍，於是報案。

　　當女職員報案後，等候警員到場調查時，一名男子在警員未到場前，突然衝進該女廁育嬰室，然後匆匆離開。

　　未幾警員到場，女職員帶女警入育嬰室時，發現懷疑針孔攝錄機不翼而飛，懷疑是剛才衝入女廁的男子拿走。

　　由於未能檢獲任何證物，警員暫將案件列雜項處理，暫未有人被捕。

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