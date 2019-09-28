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港鐵發每月2000元獎金

2019-09-28 列印
港鐵發每月2000元獎金
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　　港鐵昨日發內部通告，讚揚員工在大型公眾活動下仍然堅守崗位，因而向合資格員工發放每月二千元的「特別嘉許獎」。港鐵稱，合資格員工須經常處理大型公眾活動相關的挑戰，或長時間在該等環境下工作，一般獲獎者多為前線、與顧客有直接接觸及需要輪值的員工，以及須與他們廣泛及緊密合作的同事。另外亦會透過提名程序，向車務部合資格前線兼職或臨時員工，頒發「信念獎」。

　　該通告指出，在大型公眾活動下，車站及鐵路資產受暴力行為破壞，全賴同事堅守崗位、努力不懈，為感謝同事在嚴峻時刻全情投入、盡忠職守，公司會向合資格全職員工發放每月二千元的「特別嘉許獎」，並會追溯至六月起。同時，港鐵亦會放寬前線同事的年假最高累積日數上限，直至二○二○年底或較後日子。

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