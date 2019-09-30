﻿國慶前夕 港島爆激戰 速龍突擊拘逾百人

特首上周四與市民首次對話後，暴力示威未有停下，昨天大批示威者一度圍攻金鐘政府總部，與警方爆發激烈衝突。大批市民昨午起在銅鑼灣遊行，不久即被警方指為非法集會，雙方推撞，警方迅速動武，發射催淚彈，示威者則以磚頭、汽油彈反擊。示威者走到政總後，不斷投擲汽油彈，防暴警密集發射催淚彈、橡膠彈和布袋彈，速龍小隊多次突擊，把大批示威者制服在地。據悉，到昨晚八時已有逾一百名示威者被捕，是反修例示威三個多月以來單日最多人被捕的一天。



大批人響應「全球反極權遊行」，昨午開始在崇光百貨外聚集，大批防暴警在場戒備，遊行未開始，即截查穿黑衣市民和義務急救員，並在記利佐治街以涉非法集結帶走數人。二時後，遊行起步前，示威者佔據軒尼詩道及怡和街，警方在崇光百貨對開馬路與民眾推撞，再施放胡椒噴劑及至少兩輪催淚彈驅散，示威者後退至鵝頸橋附近，分別散向灣仔及天后。



遊行未開始已衝突



一批示威者約三時帶同美國、英國等多國國旗，按原定計劃前往政總。亦有人拉起一幅黃底黑字寫有「願榮光歸香港」的巨型直幡遊行。近四時，一批示威者與防暴警員在太古廣場對出金鐘道對峙，警方施放多枚催淚彈及疑似布袋彈驅散，示威者未有散去，有人從天橋上向地面投擲汽油彈還擊，警員突然返回警車，駛離金鐘道，示威者衝前向警車投擲雜物。



全日不停發射催淚彈



約四時半，示威者在政總外的添華道聚集，朝水馬陣內的警員擲汽油彈，水炮車發射含胡椒水成份的藍色水劑驅散，警員亦向夏愨道橋底下的人群發射催淚彈，然後後退。示威者趁機以木板屏風作掩護，並擲汽油彈，亦有人以大型彈弓向警員射磚頭，水炮車突然上前發射水柱驅散，示威者四散。另有人到政總西翼附近，向內擲汽油彈，有水馬起火。有示威者其後返回添華道。



近五時，大批速龍小隊成員突然從政總防線衝向夏愨道，快速向示威者推進，制服多人，部份被捕人士手腳擦傷，亦有人血流披面。十五分鐘後，警方與示威者在金鐘道再衝突，速龍小隊再次驅散，但示威者未有散去。到約五時二十五分，大批速龍小隊再度沿金鐘道快速衝向示威者，並開槍驅散，多名示威者被捕。其間，部份示威者向太古廣場方向後退。近半小時後，灣仔有示威者在軒尼詩道近莊士敦道設路障並縱火，頓時火光熊熊。



入夜後，示威者在菲林明道聚集，與警員爆發激烈衝突。有示威者在天橋上向警方掟汽油彈，地面有多處火頭，更有人帶同石油氣罐到場。警方以催淚彈還擊，並將防線向銅鑼灣方向推進。近六時五十分，水炮車抵達駱克道，向前方起火的雜物兩度發射水炮，其後又到軒尼詩道、天樂里等地發射藍色水劑驅散、滅火。



水炮車灣仔銅鑼灣續驅散



大批示威者撤回銅鑼灣，警方在皇室堡外設立防線。八時過後，示威者聚集在鵝頸橋附近。而在軒尼詩道與寶靈頓道交界附近，一名身穿深色上衣的中年男子兩度被在場人士包圍及拳打腳踢。被打男子倒地，頭、手受傷，衣服被撕毀。一名白衣男子在波斯富街亦被打傷後送院。兩宗「私了」事件均未知起因。約九時，警方在波斯富街及鵝頸橋一帶施放催淚彈驅散示威者，但人群未散去。