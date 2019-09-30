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國慶橫額被拆下焚燒

2019-09-30 列印
　　在昨日網民發起的「全球連線、共抗極權」遊行，一批示威者於三時半去到金鐘太古廣場，爬上行人天橋，拆下掛上的慶祝國慶橫額及雜物，放在地面放火焚燒，現場冒出大量濃煙。

　　另外，工聯會昨日宣佈，因港島區出現示威衝擊，交通大受影響，考慮到嘉賓、觀眾及演出人員的安全，原定昨晚七時在灣仔伊館舉行的慶祝國慶晚會取消，呼籲觀眾切勿前往會場。

　　此外，在昨日清晨七時許，北角英皇道新光戲院對開路邊鐵欄掛着約二百支「慶祝建國七十周年」的直幡及旗幟，逾百支被人扯脫損毀，但沒人報警。事後有關愛國團體派員到現場清理，重新掛上直幡與旗幟。

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