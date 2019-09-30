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參與台灣撐港遊行 何韻詩遭潑紅油

2019-09-30 列印
■何韻詩頭部遭淋紅色漆油。
■男子涉潑紅油被捕。
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　　昨天台北有人遊行聲援香港反修例示威，香港歌手何韻詩等港人參與，在何韻詩接受傳媒訪問期間，她突然遭一名戴頭盔蒙面男子從後潑紅油，何頭髮被潑中，警拘捕兩名涉案男子。

警拘兩男子

　　台灣多個民間團體為聲援香港反修例示威，昨午三時發起在台北、台中、台南、高雄等地舉行「929台港大遊行－撐港反極權」活動。台警方派出八百警力防範衝突事件，何韻詩等多位港人在台北參與遊行。

　　遊行開始前，何韻詩在接受記者訪問時，突遭一名戴黃色頭盔的蒙面男子從後走近，向她頭部淋紅色漆油，何頭髮登時部份染紅。現場多名記者亦遭殃，涉案男子企圖逃走，被多人包圍。警方到場拘捕兩名涉案男子。何韻詩事後強調，她不會因這種恫嚇行為而退縮。

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