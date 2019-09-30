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林鄭今率團赴京出席國慶活動

2019-09-30 列印
　　行政長官林鄭月娥今日率領超過二百四十人的代表團前赴北京，參加慶祝中華人民共和國成立七十周年活動。林鄭月娥十月一日黃昏會經深圳返港。在她離港期間，政務司司長張建宗將署理行政長官的職務。

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