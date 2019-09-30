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汪洋：中央堅定支持特區施政

2019-09-30 列印
■汪洋表示，當前香港首要任務是止暴制亂、恢復秩序。
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　　在北京，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋前日出席國慶七十周年招待會時表示，當前香港首要任務是止暴制亂、恢復秩序，中央政府堅定支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政，支持特區政府與各階層各界別積極對話，聚焦經濟、民生等深層次矛盾，共謀解決之道。

　　另外，政務司司長張建宗在網誌中強調，下月發表《施政報告》會是一份不一樣、不因循、不守舊，並以改善民生為主軸的《施政報告》，以新思維及政治勇氣，致力處理深層次的社會問題及矛盾。

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