今明兩日至少七示威集會

明日是國慶七十周年，今明兩日至少有七個示威集會。據網上「香港人日程表」，今日晚上七點半有網民發起「Pepe心心和你拖」人鏈行動，以此紀念「八三一太子站事件」，他們會以尖沙咀鐘樓為起點，通過Pepe公仔築起人鏈，沿着彌敦道伸延至港鐵太子站，組成「人鏈香港之路」。此外，同一時間，在天秀公園廣場，有中學生會發起「天水圍中學生人鏈」運動。



民陣計劃在國慶遊行，被警方發反對通知書，民陣已提上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日就此舉行聆訊。有網民十‧一發起「和你suck5.0」運動，堵塞機場。



