57瀕危活龜闖港拘非洲來客

苗禮德近期頻頻發動攻勢，明日派遣七駒上陣並全交由外籍大師傅主轡，顯然有心大舉出擊。昨晨收操後，他透露當麾下馬匹狀態冒起，必會在陣上全力爭取好表現。今仗參戰馬中，「翡翠綠」和「超新星」兩駒質新仍有進步，分別於本身合適途程出擊，有望悉數取得佳績。 灰馬「翡翠綠」上季曾跑田草千四米僅負於「轉數高」而壓倒「電路三號」，這兩匹對手其後均贏馬，賽績十分硬淨。「翡翠綠」今仗作轉四歲後的首戰跑四班千四米，苗禮德分析說︰「『翡翠綠』的情況跟廄侶『高耀智星』相若，俱是在服役首季可憑質素而走得接近，但其實都需要更長的時間來成熟進步。經過一個暑期休養生息，加上『翡翠綠』已踏入四歲，我預期牠復出上陣...

2019-09-30