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57瀕危活龜闖港拘非洲來客

2019-09-30 列印
　　一名四十七歲男旅客，前日從非洲科摩羅飛抵本港時，機場海關人員發覺他形迹可疑截查，在其寄艙行李內檢獲五十七隻懷疑瀕危物種活龜，估計市值約港幣三十四萬元。

　　由於活龜以膠紙捆綁，故疑涉及殘酷對待動物行為，以涉嫌非法進出口瀕危物種被捕，事後被帶返海關總部扣查，案件轉交漁護署跟進。

　　根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。市民可致電海關二十四小時熱線二五四五六一八二，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

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