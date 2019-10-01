﻿傳「核心暴徒」策劃殺警 招募死士四處縱火 警恐國慶日大襲擊

今天十一國慶，警方掌握情報，指有「核心暴徒」策劃殺警，又稱會在全港多個商場、港鐵站及油站縱火引爆，更在網上招募有自殺傾向人作死士，圖發動大規模襲擊，以引致重大傷亡。警察公共關係科總警司謝振中抨擊「核心暴徒」的行為，與恐怖主義愈行愈近，令人非常擔憂，警方已做好一切準備，有信心及有能力處理。



警察公共關係科總警司謝振中稱，警方收到一些「核心暴徒」情報，經分析後，形容今天非常危險。根據過去周末的暴力示威，加上一些情報收集，顯示暴力趨勢有機會再升級，而「核心暴徒」行動升級所影響的深度及廣度，以及他們的計劃，與恐怖主義愈行愈近。



與恐怖主義愈行愈近



謝稱，情報顯示有「核心暴徒」策劃在今天發動不同類型的襲擊，當中包括殺警、假扮警殺人後嫁禍警員。



「核心暴徒」又聲稱，會在全港多個商場及港鐵站掟汽油彈，並在油站縱火引起爆炸，目標地點包括葵涌新都會廣場、青衣城、沙田新城市廣場及太古廣場等。



謝又指有人在網上無恥地招募有自殺傾向的人作死士，擬造成重大傷亡事件，令人非常擔憂。警方稱不希望這些情報變為現實，但會作好一切準備，亦有信心、有能力處理。



為配合國慶升旗禮舉行，警方已封閉會展半島及灣仔北一帶的道路，包括博覽道、博覽道東、博覽道中，中環及灣仔繞道通往灣仔北出口，介乎博覽道中與會議道之間一段菲林明道。



介乎龍和道與博覽道東之間一段龍和道，中環及灣仔繞道通往龍和道路面亦封閉。



警方昨天傍晚向市民發手機短訊指，指今天全港各區預期有未經批准的公眾活動，可能引起混亂，市民請注意安全，留意警方新聞公佈及社交媒體最新消息。



周日衝突拘146人



另外，周日港島北整天爆發激烈警民衝突，警察公共關係科高級警司江永祥表示，單在周日一天，警方共拘捕一百四十六人。過去的周六及周日兩天一共拘捕一百五十七人，年齡介乎十二至六十三歲，他們涉非法集結、襲警及藏有攻擊性武器等。在被捕者中，六十七人為學生，佔整體人數四成三，趨勢令人擔憂。



使用彈藥方面，上周六警方共發射四枚催淚彈；但周日則發射三百二十八枚催淚彈、九十五枚布袋彈、三百零六枚橡膠子彈及七十九枚海綿彈。