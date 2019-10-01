﻿今國慶大典習近平閱兵﻿﻿最新軍事裝備盛大登場﻿

今日是國慶七十周年，在北京，今晨六時十分天安門廣場會有升旗儀式，而國慶慶祝大會在上午舉行，隨後有歷時約八十分鐘的閱兵儀式，受閱軍事裝備近半數全新亮相，規模是近年最盛大的一次，受閱部隊將接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱。接着有群眾遊行，約十萬人參與。晚上八時起，天安門廣場將舉行國慶聯歡活動，屆時有大型煙花表演，表演台表演等活動。



閱兵儀式將包括一百六十餘架飛機，五百八十台裝備。十五個徒步方隊中，首次亮相的包括領導指揮方隊、院校科研方隊、維和部隊方隊、女兵方隊等。其中女兵方隊中，女將軍首次徒步受閱，女隊員首次掛槍，武警女兵首次亮相。



至於裝備方隊，共有七個模塊三十二個方隊，包括陸上作戰模塊、防空反導模塊、無人作戰模塊、戰略打擊模塊等。



十二個空中梯隊中，則有轟炸機梯隊、艦載機梯隊、殲擊機梯隊等。



習向毛澤東紀念堂獻花



群眾遊行的主題是「同心共築中國夢」，歷時約六十五分鐘，約十萬參與的群眾將沿長安街由東向西通過天安門核心區，包含七十組彩車，分成三十六個方陣，三個情景式進行。



今晚八時開始，天安門廣場將陸續有主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演、表演台表演等節目。煙花表演中，天安門廣場的高空、中空、低空將分波次、多新意地燃放煙花。與此同時，在人民大會堂則會舉行國慶文藝晚會。



此外，昨日是烈士紀念日，習近平和六位常委等領導人在天安門廣場人民英雄紀念碑前向烈士獻鮮花。四千名參與者還包括黨政軍領導人、老軍人、烈士親屬、國家勳章和國家榮譽稱號獲得者代表、青年學生以及少年兒童。



敬獻花籃儀式前，習近平等一眾領導人在毛澤東紀念堂鮮花。習近平向毛澤東坐像三鞠躬，隨後來到瞻仰廳，瞻仰毛澤東遺容。新華社報道指是「表達對毛澤東同志等老一輩革命家的深切緬懷」。



