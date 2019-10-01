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林鄭率240人上京觀禮

2019-10-01 列印
■林鄭月娥出席國慶七十周年招待酒會。
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　　行政長官林鄭月娥昨日率領超過二百四十人的特區訪京團，往北京參與國慶活動。訪京團昨午抵達，在傍晚參加國慶七十周年招待會。國家主席習近平)在招待會上致辭，指要繼續全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳，高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事。他相信，有祖國的全力支持，有廣大愛國愛港愛澳同胞的共同努力，香港和澳門一定能與內地同發展共進步，明天一定會更好。

　　訪京團由林鄭月娥擔任團長，中聯辦主任王志民擔任顧問，多名政商、法律界人士和大學校長都有獲邀隨團上京。訪京團昨午抵達，其後乘坐小巴及旅遊巴分批到下榻的酒店，酒店外圍保安森嚴，有武警駐守，亦停泊多輛公安車，需要持相關證件才能進入酒店範圍。

　　全國人大前常委范徐麗泰抵達北京後，接受訪問時表示，對於反修例示威，香港應自行想辦法回復平靜，而非靠中央採取手段，又指香港的年輕人被唆擺及誤導，導致現在的局面。全國政協常委唐英年出發前在機場表示，人大政協有很多機會和中央溝通，中央亦需要給林鄭更多支持。





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