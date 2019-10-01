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民陣集會遊行上訴被駁回

2019-10-01 列印
　　民陣原訂在今午號召市民在維園集會後，再遊行至中環遮打道，但遭到警方發出反對通知書，民陣不服，提出上訴，但昨日被駁回。警方表示，勇武示威者過去多次「騎劫」和平集會，指民陣今日無法確保和理非示威者的安全。民陣召集人岑子杰批評，香港回歸以來人權狀況倒退。

　　警方在上訴委員會上預計，今日活動風險相當高，質疑民陣無法確保和理非示威者的安全。警方昨日在例行記者會上亦表示，警方如往日一樣，經風險評估後決定反對今日遊行，強調與舉辦團體及遊行日子無關。而委員會主席彭鍵基法官讚揚，民陣多次申請遊行，尊重法治，但基於安全考慮，駁回其上訴。

　　岑子杰稱，上訴敗訴令人心傷，指香港回歸以來，去到十月一日不能合法遊行的地步，批評人權狀況倒退。他認為，警方要求民陣確保集會遊行百份百安全，是不合理亦不理性，正如警方現時無法完全確保香港市民的安全。　

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