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涉衝擊立會 王宗堯劉頴匡被捕

2019-10-01 列印
■王宗堯和劉頴匡被捕，疑與反修例示威者在七月一日衝擊立法會有關。
涉衝擊立會 王宗堯劉頴匡被捕
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　　藝人王宗堯和觀塘及屯門遊行申請人劉頴匡，昨早分別被警方上門拘捕，兩人疑與反修例示威者在七月一日衝擊立法會一事有關。

　　香港眾志前立法會議員羅冠聰昨早在社交網站上透露，王宗堯早上於寓所被警員上門拘捕，被押往灣仔警署。王宗堯涉嫌串謀刑事毁壞和進入或逗留會議廳範圍兩項罪名，已有律師跟進。

　　民陣副召集人陳皓桓和中大本土學社，昨早亦在社交網站透露劉頴匡被捕的消息。陳皓桓表示，劉頴匡昨早六時許被捕，扣留於青山警署。據悉，劉頴匡被警方以串謀刑毀和進入會議廳範圍兩罪拘捕。

　　而劉頴匡在上月觀塘遊行後，亦被警方以非法集結拘捕。劉在本月二十日到觀塘警署報到時拒絕保釋條件，獲無條件釋放。

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