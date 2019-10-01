空服員開記招 促停無理解僱

香港空勤人員總工會，聯同國泰空中服務員工會及港龍航空空勤人員協會，昨午就有空勤人員被解僱開記招，要求公司停止無理解僱。工會指至今至少三十六人被解僱或「被辭職」，包括八名機師、十八名空中服務員、四名地勤人員、兩名管理人員和四名其他職級員工。當中國泰航空佔二十六人、港龍航空有六人。



空勤人員總工會強烈譴責國泰航空大規模解僱員工，又指根據中國民航局頒布的新規定，任何機組人員飛越或飛到中國領空，均須接受其所規定的政治審查，認為相關舉動與安全風險完全無關，只為打擊不同政治立場的機組人員。工會亦要求，公司撤回解僱決定，並立即讓有相關職員復職，以及停止無理解僱。



國泰航空回應指，在決定是否解僱員工時，會考慮所有相關的情況，包括適用的法規，以及員工是否能夠履行職務等，強調所有決定和行動，都嚴格遵守僱傭合約條款及適用的規則。



