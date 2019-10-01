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﻿美股中段升160點

2019-10-01 列印
　　中國經濟數據優於預期，加上美國否認阻止中國公司到當地上市，均有利外圍股市氣氛，美股早段向好。杜指中段升一百六十點，見二六九八○點，納斯達克指數則報七九九○點，升五十一點。港股在美國的預託證券普遍下跌，滙豐控股中段見六十點二元，跌零點二元，騰訊則報三百二十九點零五元，跌一點一五元。
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