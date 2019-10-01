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前布政司鍾逸傑病逝 梁振英讚港好公僕

2019-10-01 列印
■前布政司鍾逸傑病逝，享年九十二歲。資料圖片
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　　前布政司鍾逸傑昨天在伊利沙伯醫院病逝，享年九十二歲。英國出生的鍾逸傑，上世紀五十年代加入香港政府，曾出任理民官、新界民政署署長。他在一九八五至一九八七年間出任布政司。在一九八六年港督尤德逝世，鍾逸傑曾擔任署理港督。

　　他離開港府後，在回歸前獲北京邀請，於一九九三年至一九九七年期間擔任港事顧問。全國政協副主席、前行政長官梁振英在社交網站貼文，讚揚鍾逸傑是香港的好公僕，是中國的老朋友，退休後為香港的平穩過渡、房屋問題以及促進香港青少年對國家的認同盡心盡力。

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