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李國能：行使自由要合法負責任

2019-10-01 列印
■李國能指市民應和平理性表達訴求。資料圖片
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　　反修例示威暴力升級，終審法院前首席法官李國能發表聲明，指香港是法治社會，市民行使這些自由時，要以合法和負責任的方式，應該和平理性去討論問題和表達訴求，而暴力是不可能解決問題的。

　　早前李國能曾就反修例事件發表聲明，贊成成立獨立調查委員會，指短期內或對警方聲望有影響，但長遠而言能提升其聲望。獨立調查委員會是完全不偏不倚和公正的，它有機會還警方清白。

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