﻿警方稱遭襲擊下開槍 生命受脅警員實彈傷示威者

昨天國慶，全港十個地區爆發警民衝突，是反修例風波持續一百一十五日以來，衝突範圍最廣泛亦最激烈。示威者在街上大撒溪錢，又肆意破壞政府建築物和港鐵站，更在部份中資機構縱火，警方動員大批防暴警，整天在各區施放催淚彈驅散，並與示威者多次短兵相接，其中一輛警車遭示威者襲擊，三名警員被打至血流披臉，向天鳴兩槍才嚇退狂徒。在荃灣，一名示威者揮鐵通襲警期間，遭警員開槍轟中左胸。據悉，中槍者為一名荃灣中學中五生，情況危殆，子彈沒傷及心臟及大動脈。警方強調，當時警員生命受到嚴重威脅，才向施襲者開槍。警務處處長盧偉聰證實昨日共發六枚實彈。



昨午一時開始，銅鑼灣、金鐘、灣仔、油麻地、旺角、深水埗、黃大仙、荃灣、屯門及沙田先後爆發激烈警民衝突。在荃灣，逾千名示威者一時半後由沙咀道球場走出，佔據道路示威，部份人去到中旅社門外破壞並燒溪錢，部份人走到中國銀行分行外縱火。在銅鑼灣，有示威者佔路大撒溪錢，有人爬上軒尼詩道與波斯富街交界的電車站上蓋，焚燒國旗，並拆毀金鐘一帶的國慶裝飾及標語。



多區嚴重衝突 縱火打砸



昨午四時後，荃灣海壩街近川龍街亦爆發衝突，一名全副裝備的男示威者手持鐵通，揮打一名持槍警員的右前臂，該警員近距離向他開槍，轟中男示威者左胸，他退後倒地，不斷高喊「我心口好痛」，被送往瑪嘉烈醫院搶救，入院時清醒。據悉，中槍者姓曾，十八歲，於荃灣公立何傳耀紀念中學就讀中五，其左胸骨中槍，情況危殆。親人得悉事件後趕至瑪嘉烈醫院，後安排轉至伊利沙伯醫院。消息指，該男生左胸第三至第七條筋骨間中彈，出現骨折，但沒有傷及心臟及大動脈。由於子彈留在體內，患上血胸，須接受引流手術，已取出子彈。



防暴警遭圍毆 同袍兩槍示警



半小時前，一名旺角警署警員看醫生後由警車載返警署，當車駛至彌敦道與窩打老道交界，遇上大批示威者聚集，逾二十名示威者見狀，手持鐵枝等武器，上前破壞該警車。車上數名軍裝及便衣警員一度下車，制服個別示威者，此時一名警員把一名示威者按在地上，其他示威者即上前企圖「搶犯」，該警員遭圍毆受傷，另兩名警員亦被示威者追打。混亂間，三名警員擎槍，並向天鳴槍兩響，示威者「搶犯」成功後逃去，三警血流披臉，驚魂稍定，有警員仍舉槍，有警員收槍，退回警車離去。警方在傍晚近七時發出公報，形容港九新界多區發生暴動行為，呼籲所有市民留在安全地方，切勿外出。



警察公共關係科高級警司余鎧均在社交網頁表示，事發時大批暴徒在大河道大規模襲擊警員，警察發出警告後，施襲者仍繼續暴力襲擊，現場警員生命受到嚴重威脅，為拯救自己和同袍生命，向施襲者開了一槍。警務處處長盧偉聰亦在昨晚見記者，指昨日各區示威造成二十五名警務人員受傷，逾一百八十人被捕。他批評大部份參與的人不是想表達自己信念，而是故意破壞。另外，醫管局表示，截至十時，有六十六人受傷送院，兩人情況危殆。